Cissé Kane Ndao : « Thione était un sac de sagesse »

BALLAGO WOYATINA

« Nous sommes les sacs à parole » disait le griot Djely Mamadou Kouyaté, personnage de l’oeuvre iconoclaste de l’illustre Djibril Tamsir Niane, disparu quelques jours avant Thione Seck.

Thione était un sac de sagesse. Un parolier dont les propos n’avaient nullement besoin de longueur pour gagner en profondeur, interpeler l’âme et étreindre le coeur.

Thione, ce parolier qui avait le rythme dans le sang était un abîme de sagesse, phillsophe achevé pleinement pénétré de cet art de la parole qui éduque, qui forme, qui encourage et qui surtout forge le courage et donne la sérénité, celle qui se dégage d’une foi inébranlable en DIEU et en l’avenir, que Thione nous invitait à envisager avec lucidité et surtout espoir.

Papa Thione, de son titre acquis à l’unanimité parce que reconnu comme éducateur hors pair par toutes les générations est parti sur la pointe des pieds. Il nous laisse en souvenir son humour décalé et son sourire intemporel, sur un visage comme absorbé par un ailleurs auquel sa musique a tendu de tout temps : le lieu de vérité éternelle, où il est enfin entré ce jour, au firmament de sa gloire qui auréolera à jamais son nom, inscrit en lettres d’or au panthéon de la musique sénégalaise.

Cissé Kane NDAO

