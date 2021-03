Le Khalife des Mourides offre 50 millions aux victimes des manifestations

Serigne Mountakha Mbacké vient en aide aux familles des victimes des manifestations qui ont éclaté suite à l’arrestation de Ousmane Sonko. Dans une déclaration, ce dimanche, le khalife des mourides, réitère son appel au calme et à la sérénité. Et rassure sur la paix et la stabilité du pays. Il a aussi profité de l’occasion pour saluer l’engagement des autorités religieuses pour apaiser les tensions socio-politiques.

Le Saint homme a offert une enveloppe de 50 millions aux victimes de ces manifestations.