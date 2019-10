Cissé Lo «Ces retrouvailles Wade/Macky constituent aussi une étape importante vers les grandes retrouvailles de la famille libérale… »

L’honorable député et, non moins, premier vice-président de l’Assemblée Nationale, Moustapha Cissé Lo, a positivement apprécié le rapprochement entre les Présidents Macky Sall et Me Abdoulaye Wade. Selon le célèbre parlementaire, il constitue aussi une grande enjambée vers les retrouvailles de la grande famille libérale ! «Les retrouvailles entre deux grands hommes sont des temps forts de la vie d’une nation. La réconciliation entre le Président Me Abdoulaye Wade et son fils, le Président Macky Sall, constitue aussi une étape importante vers les grandes retrouvailles de la famille libérale. Je voudrais, sur ce, saisir cette opportunité pour adresser s mes plus vives félicitations et mes plus dévoués encouragements à ces deux figures de notre landerneau politique. Je salue aussi leur courage et leur engagement à mettre l’intérêt supérieur de la Nation au-dessus de toute autre considération .Vive le Sénégal dans une paix durable », a dit le Président du Parlement de la CADEAO.