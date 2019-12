Après avoir livré Yakham Mbaye à la vindicte populaire, le président du Parlement de la CEDEAO, Moustapha Cissé Lo, a fait une grosse révélation sur l’époux du ministre de la Fonction publique Mariama Sarr.

Le mari de la mairesse de Kaolack a reçu, révèle Moustapha Cissé Lô dans Walf Quotidien, plus de 4000 tonnes d’engrais et d’autres intrants et qu’aucun camarade de parti n’en parle.

Et de menacer : « C’est le ministre de l’Agriculture qui choisit qui il veut pour lui donner des intrants. Si on ne me donne pas, ce n’est pas grave, mais le ministre ne dit pas la vérité. Je voulais même le traîner en justice. S’ils veulent gouverner ce pays par des déballages, allons-y. On se connaît tous ».