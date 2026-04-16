Guédiawaye : Un pédophile condamné à 8 ans de prison ferme

Dans la banlieue de Dakar, mercredi 15 avril, le Tribunal des flagrants délits de Pikine-Guédiawaye a condamné M. A. Sow à huit (08) ans de prison ferme, assortis d’une interdiction de séjour à Dakar. Ce sexagénaire a été condamné sous le coup de la nouvelle loi de mars 2026 qui durcit la répression de l’homosexualité au Sénégal. Selon le quotidien L’Observateur, au cours de ce procès qui s’est déroulé à huis clos, le prédateur a été reconnu coupable des faits de «pédophilie et harcèlement sur un collégien de 14 ans», en classe de 3e.

L’histoire débute le 07 avril 2026, à la station du Bus rapide transit (Brt) de Golf-Sud (Dakar). Le «vieux» repère le jeune collégien M. Niang. Pour l’appâter, il joue «la carte de la bienveillance paternelle», prétextant qu’il avait des manuels de Mathématiques à lui proposer. Mis en confiance, l’adolescence lui cède son téléphone. Depuis lors, après avoir récupéré le numéro du mineur, le sexagénaire a commencé une série d’harcèlements, «allant même jusqu’à brandir son sexe» lors de ses incessants appels et vidéos obscènes. En complicité avec les parents de l’enfant, les forces de l’ordre ont tendu un piège au prédateur, occasionnant son interpellation.

A la barre, hier, mercredi, le «prévenu s’est effondré», après avoir été acculé de preuves numériques. «Il a fini par lâcher des aveux glaçants, reconnaissant même être un habitué de ces pratiques sombres», toujours selon nos confrères de L’Observateur.

Dans son jugement, le tribunal a été plus clément après une heure de délibération, alors que le Procureur avait requis 10 ans de prison ferme. En dehors de la peine de prison, le pédophile écope d’une interdiction d’être tuteur ou curateur durant cinq ans.

Cinq jours plus tôt, le même tribunal avait condamné, en se basant sur la nouvelle loi anti-homosexuelle, le nommé Mbaye Diouf à six ans de prison ferme assortis d’une amende de deux millions de francs CFA. Pour rappel, avec la nouvelle loi de mars 2026, que l’ONU avait exhorté (en vain) le Président Diomaye à ne pas promulguer, les auteurs «d’actes contre nature» risquent jusqu’à 10 ans de prison.