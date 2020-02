Le « Cleanning Day » a été largement exécuté dans la capitale du Fouladou. Une opération de nettoiement à grande échelle qui a regroupé différents secteurs de la vie active sous la direction du professeur Moussa Baldé ministre de l’agriculture et de l’équipement rural. A ce rendez-vous d’investissement humain, le CEM 2 de Kolda a bien joué sa partition. Sous l’autorisation et directives du principal de ce collège, les élèves de cet établissement scolaire public sont les lieux pour marquer cette demie journée d’une empreinte indélébile. Ils étaient nombreux ces élèves, garçons et filles tous habillés de la tenue scolaire de l’établissement, à rassembler les ordures puis les évacuer loin du site nettoyé qu’est le pont Abdoul Diallo. D’ailleurs ces apprenants étaient encadrés par M Kandé et M Diop, tous en service au CEM Kolda 2. Ainsi comme pour les féliciter, le ministre Moussa Baldé par ailleurs président du conseil département a pris des photos avec ses élèves pour immortaliser l’événement. Il a surtout demandé aux autres écoles et établissements de suivre l’exemple de ce collège en matière de propreté de l’environnement scolaire.

ELHADJI MAEL COLY