Cleaning Day…Meissa Fall appuie les femmes de Mbacké Khewar

Le message du Président de la République relatif à la propreté des villes et des quartiers est bien perçu par les populations de Mbacké. On constate un engagement et une effervescence des femmes tous les après-midis. Le quartier Mbacké Khewar n’est pas en reste dans cet élan de propreté. C’est dans cet ordre d’idées que Meissa Fall s’est résolument engagé pour accompagner les femmes de son patelin.

Cadre à la Sogip SA, le natif de Mbacké Khewar apporte une assistance financière et matériel pour permettre aux femmes de mieux nettoyer leurs quartiers. Ainsi, avec des lots de balaie et des enveloppes financières, Meissa Fall motive les habitantes de son quartier.

Une initiative saluée par Adja Fatou Diouf qui n’a pas trouvé les mots pour remercier chaleureusement le fils du terroir. Selon elle, la venue de Meissa Fall à Mbacké Khewar est une aubaine car au-delà de son geste, il démontre son attachement à sa localité et son engagement pour son développement.

Face aux femmes des différentes zones du quartier, Meissa Fall a promis d’autres solutions structurelles qui leur permettront de bénéficier de financement et de projets mais aussi et surtout de formation en leadership et transformation de produits sociaux de base.

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn