Mbacké : Daba Diouf…la lionne du DG Gallo Bâ au service du sport et du social

Daba Diouf n’est pas à son premier coup d’essai car ses actions politiques car, elle est sollicitée de tous bords et parfois même au-delà du périmètre politique de la commune de Mbacké. Son expérience est surtout marquée par son implication dans le mouvement associatif car ce domaine est très formateur. Aimée par les jeunes et adulée par les sportifs, Daba Diouf s’illustre aussi dans d’autres domaines d’activités orientés exclusivement au service des populations.

Dans le volet éducatif, elle a réussi à sauver la scolarité de plusieurs élèves dont les conditions sociales n’étaient pas réunies. Elle s’occupe des inscriptions scolaires, d’achat de fournitures entre autres. Farouche militante dont l’engagement ne souffre d’aucune ambiguïté, Daba Diouf ne cesse de gravir les échelons et gagne de plus en plus l’estime et l’admiration.

Sa présence aux côtés du dg Gallo Bâ et son engagement politique dans la coalition Benno Bokk Yaakar font d’elle une femme leader dans le lanterneau politique de Mbacké. C’est la raison pour laquelle son investiture sur la liste de la coalition présidentielle. Ses actions de tous les jours se conjuguent au temps de l’émergence tant prôné par le président Macky Sall qui reste incontestablement son idole.

Son profil et son charisme font d’elle une valeur sûre qui œuvre de jour comme de nuit pour la victoire éclatante de son leader au soir du 23 janvier prochain comme elle y croit de fort belle manière.

Madame Dieng Rokhaya Diouf, une valeur ajoutée politique s’est encore une fois illustrée dans le social, en appuyant l’équipe fanion de Mbacké avec un jeu de loisir pour les joueurs. Un geste de haute portée saluée par les dirigeants du club de Baol Fc.