Charte de la non-violence : La jeunesse de Macky tire sur Sonko et Barth

Après les régions de Thiès et Louga, le Collectif des jeunes de la grande majorité présidentielle (CJGMP) était ce weekend à Fatick dans le cadre des préparations des élections locales prochaines. Entre causeries et sensibilisations sur les réalisations du Président Macky Sall dans son fief natal, le leader dudit collectif a éteint les lampes et foudroyé les non signataires de la charte qui devrait pourtant régir la sécurité publique. «C’est principalement Ousmane Sonko qui se veut un adepte de la violence et qu’il a commencé dans les salons de massage. Sachant qu’il n’aura rien gagné le 23 janvier prochain, il utilise la violence comme seule arme dont il dispose», a estimé Moustapha Ndiaye. Qui déclare, par rapport au retour du poste du locataire de la Primature : «Le Président Macky est bien dans sa ligne de fast-track. C’est pourquoi on s’attend à un fidèle Premier Ministre compétent, loyal et travailleur» .

Les jeunes Mackystes n’ont pas été tendres avec les non signataires de la charte de paix sociale à la veille des élections locales. Devant des jeunes Fatickois acquis à leur cause, le CJGMP a prôné la correction devant ces fauteurs de trouble et a fait dans la raillerie.