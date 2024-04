CNTS : Les prestataires de services demandent de meilleurs conditions de travail

Ils ont l’intention de faire entendre leur voix aux nouvelles autorités de la République. Ainsi, le collectif des prestataires de service chargés des collectes mobiles du Centre national de transfusion sanguine (CNTS) organisera ce mercredi un sit-in suivi d’une conférence de presse. Parmi les points qu’ils aborderont lors de leur rassemblement devant les locaux du CNTS, figureront les conditions de travail difficiles et les défis auxquels ils sont confrontés dans l’exercice de leurs fonctions.

Ils rendront compte en détail de leur réunion avec le Directeur du CNTS, déplorant le manque de réponses concrètes et se plaignant de promesses non tenues, alors qu’ils attendent le paiement de plus de quatre mois de salaires impayés. Leurs recommandations et revendications pour améliorer les conditions de travail des prestataires incluront des garanties pour une grève illimitée. Ils prévoient également d’aborder les conséquences très graves de cette grève illimitée sur les patients nécessitant une transfusion en situation d’urgence.

Ils partageront également leurs propres témoignages afin de sensibiliser à leurs expériences et perspectives, dans le but d’améliorer les conditions de travail pour le bénéfice des populations dans le besoin. Un programme ambitieux qui nécessitera l’attention des plus hautes autorités, notamment Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko.