COD un boulet pour Diomaye…les patriotes ne veulent plus de lui

Qui pour arrêter Cheikh Oumar Diagne ? Voilà le plus grand problème du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. A chaque fois que cet allié du commandant en chef parle, c’est le Sénégal qui tremble. Après la polémique sur les confréries et les Khalifes généraux, le le ministre-con­seiller, directeur des Moyens généraux de la Présidence s’est encore embourbé dans ses errements intellectuels. Cette fois-ci, il a franchi la ligne rouge. Les membres du Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) ne veulent plus de lui.

Le 1ᵉʳ décembre 2024, le Sénégal a commémoré le 80ᵉ anniversaire du massacre de Thiaroye. Pour célébrer cet événement, le président Bassirou Diomaye Faye avait annoncé une série de mesures destinées à réhabiliter la mémoire des tirailleurs sénégalais. Il s’agit notamment de l’érection d’un mémorial, de la revalorisation des pensions des descendants des victimes, et d’une campagne nationale pour sensibiliser sur cet épisode sombre de l’histoire coloniale. Cette démarche, saluée par de nombreux observateurs, vise à renforcer la conscience nationale et à faire acte de justice historique.

Mais ces décisions du président n’est pas du goût d’un de ses ministres-conseillers. Dans une vidéo largement partagée sur les réseaux sociaux, Cheikh Oumar Diagne a publiquement pris le contre-pied du président. Le Directeur des moyens généraux à la présidence a qualifié les tirailleurs sénégalais de « traîtres » et juge qu’ils « ne méritent pas d’être célébrés ». «Les tirailleurs sont des traitres qui se sont battus contre leurs frères pour des miettes. Ils étaient préoccupés par l’argent qui était à l’origine du massacre de Thiaroye», a-t-il déclaré lors d’un entretien accordé à nos confrères de Fafa Tv.

Une sortie maladroite qui a provoqué l’indignation sur les réseaux sociaux. Même si certains bêtisiers préfèrent conforter les errements de COD. D’autres ont dénoncé ces propos. Cette fois-ci, les Patriotes ont clairement montré qu’ils ne supportent plus les errements de Cheikh Oumar Diagne. Sur les réseaux sociaux, nombreuses sont les voix qui se sont levées pour demander qu’il soit viré de son poste à la présidence. Pour les Patriotes, il est impensable qu’il tienne des propos qui contredisent le chef de l’État. Surtout quand celà se fait sur la place publique.

En faisant cette déclaration, COD dit clairement que le président Diomaye a honoré des traîtres. Qualifié de grand historien par ses souteneurs, Cheikh Oumar Diagne semble oublier que la loi coloniale ne laissait aucune autre alternative aux tirailleurs que de rejoindre par force l’armée française. De là à parler de trahison, c’est manquer de respect à la mémoire collective des tirailleurs. Il est temps de dire à Cheikh Oumar Diagne qu’il dépasse les bornes. Conseiller du président, il devrait apprendre à remuer la langue sept fois avant de parler.

Après la polémique des familles religieuses, le voilà embarqué dans de nouveaux problèmes. Et s’il n’a pas de chance, il risque de rendre le tablier. Toutes les voix autorisées de Pastef se sont levées pour recadrer. Le seul soutien dont il dispose dans cette affaire c’est celui de certains égarés qui ne distinguent pas l’est ou l’ouest. Et si Cheikh Oumar Diagne n’arrête pas ces sorties de pistes, c’est Bassirou Diomaye Faye qui va payer pour ses bêtises.

Cheikh Oumar Diagne doit être neutralisé. Il est temps pour le président de recadrer son homme. Si COD veut être un esprit, il peut suivre les traces de son ami Karim Xrum Xax. Cet homme a suffisamment démontré qu’il n’a pas sa place dans la configuration actuelle de l’appareil étatique. Que le chef de l’État le libère et qu’il se libère. Sinon, il risque de faire face à la colère des Patriotes.

Voici quelques réactions recueillies sur les réseaux sociaux :

Aliou Niakaar Ngom pour xibaaru.sn