Le régime se trompe de mission…voici le plus grand combat de Sonko et Diomaye

Beaucoup d’espoir sont placés sur le régime en place. Les sénégalais attendent beaucoup du président Bassirou Diomaye Faye et du premier ministre Ousmane Sonko. 54% de l’électorat ont voté pour que le parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) matérialise la rupture. Depuis huit (8) mois, les nouveaux hommes forts sont attendus sur cette véritable mission.

A l’occasion de la finale de la première édition du concours Gov’Athon, tenue au Centre international de conférences Abdou Diouf (CICAD) à Diamniadio, le chef du gouvernement qui a pris part à cette cérémonie, est revenu sur les intentions de l’État pour booster davantage l’administration sénégalaise. «Je puis vous assurer que le plus grand combat pour les prochains mois est celui de l’assainissement de notre administration qui souffre de beaucoup de maux liés à la qualité du service à l’usager», a déclaré Ousmane Sonko.

Le PM de poursuivre : «C’est lié certainement à la formation à la base, à la pratique de l’administration encore cantonale où l’usager est considéré comme redevable alors qu’on parle de services à l’usager. Il faut que l’administration redevienne un outil au service du citoyen ». « C’est lié également au manque de corrélation entre l’objectif de développement et notre administration. Il faut que cette administration redevienne une administration du développement. Elle ne l’est pas ou elle ne l’est pas suffisamment aujourd’hui».

Mais pour beaucoup d’observateurs de la scène politique, le gouvernement se trompe de priorités. «Le plus grand combat n’est pas celui de l’assainissement de l’administration mais plutôt celui du développement. Les sénégalais sont en train de mourir à cause de la cherté du coût de la vie. Continuez à faire dans le saupoudrage et la diversion. Lorsque la vague de désespoirs et de frustrations qui monte vous atteindra, elle vous noiera», a réagi un internaute après cette sortie du PM.

Un commentaire qui en dit long sur les véritables urgences de l’heure. Après huit (8) mois, le gouvernement traîne toujours les pieds sur l’essentiel. Au troisième trimestre 2024, le chiffre d’affaires réalisé dans le secteur de la construction a chuté de 12,5% relativement à celui réalisé au même trimestre de 2023. Depuis la venue du nouveau régime, une vague de licenciement est notée. On parle d’au moins mille (1000) emplois perdus depuis le mois d’août. Ces licenciements touchent des organismes tels que l’Agence nationale de la sécurité routière (Anaser), l’hôtel Radisson de Diamniadio, le Fongip, ou le Port Autonome de Dakar.

Depuis quelques mois, l’émigration clandestine a repris de plus belle. Il ne se passe plus un seul jour sans que des départs ne soient déjoués par les forces de défense et de sécurité. Les moins chanceux finissent par mourir en mer. Les jeunes représentent le plus grand pourcentage dans ces voyages d’infortune. Ce qui en dit long sur la situation sociale depuis l’arrivée du duo Bassirou Diomaye Faye-Ousmane Sonko. Cette jeunesse commence à désespérer car elle ne trouve toujours pas de solution à ses problèmes.

Les familles sénégalaises sont étranglées par la cherté de la vie. Sur le marché, tous les prix ont pris l’ascenseur. Pendant ce temps, l’argent est devenu un véritable luxe pour la majorité des ménages. Si la détresse des sénégalais n’est pas prioritaire, alors faut se demander c’est quoi une priorité. Le nouveau régime doit mettre de côté l’agenda politique pour se concentrer sur l’essentiel. Ceci devrait être la plus grande priorité du président et de son premier ministre.

Si le nouveau régime n’arrive pas à situer ses priorités, il risque d’avoir une grosse surprise. Le front social est en ébullition. Et la colère se fait sentir de tous les bords. Quand les sénégalais ne pourront plus contenir cette colère, le duo pourrait faire face à une grande crise à gérer. Chose que les Patriotes peuvent éviter…s’ils redéfinissent leurs priorités. Et se concentrer sur les besoins des populations.

Aliou Niakaar Ngom pour xibaaru.sn