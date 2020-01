C’est le genre d’astuces dont tout le monde raffole. Un tweetos a partagé son astuce pour peler un œuf en deux secondes à peine. Ce n’est pas toujours facile d’écaler un œuf dur, alors cette technique vous facilitera certainement la vie. Regardez la vidéo pour voir comment écaler un œuf sans difficulté. Vous verrez aussi que certains internautes ne sont pas contents avec cette vidéo…

Une astuce pour écaler un œuf dur très simplement

Le compte backt0nature a partagé sur Twitter une courte vidéo qui va faciliter la vie de tous ceux qui en ont marre d’abimer leurs œufs durs quand ils tentent de les écaler. Cette petite vidéo de 9 secondes donne l’astuce imparable pour y arriver simplement. Après avoir fait bouillir et durcir les œufs, remplissez un verre d’eau bien froide. Plongez un œuf dans le verre d’eau, placez la paume de votre main sur le haut du verre et secouez vigoureusement le verre. Avec l’agitation, la coquille de l’œuf se fendille. Pour que l’astuce fonctionne, il faut le faire quand l’œuf vient tout juste d’être cuit et donc encore chaud.

Certains internautes ont remarqué un détail qui fâche

Après avoir secoué deux secondes le verre d’eau, la coquille de l’œuf dur est réduite en morceaux. Retirez l’œuf du verre et vous verrez que les morceaux de coquille glissent tout seuls. Cette technique marche à tous les coups et la vidéo a été retweetée plusieurs dizaines de milliers de fois. Néanmoins, certains tweetos ronchons ont publié des commentaires négatifs à cause d’un détail qui ne leur a pas échappé dans cet extrait. « Sympa, mais s’il te plait, coupe l’eau ». « Je suis impressionné par cette astuce mais rappelle-toi de fermer le robinet la prochaine fois que tu fais ça. Ça me tue de voir un tel gaspillage d’eau ».