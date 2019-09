COMMUNIQUE DE PRESSE…du Conseil départemental de Vélingara

Il faut se départir des vieilles méthodes et avoir du respect pour ses mandants ». Le Conseil départemental s’inscrive dans une nouvelle dynamique de développement économique et social, et cela ne saurait réussir sans une gestion transparente de nos collectivités territoriales. Il n’est guère du ressort du département de transcender l’épineuse problématique de l’emploi mais, il peut faciliter la formation et orienter les jeunes vers les nouveaux métiers.

Nous n’avons pas de ressources propres, nous n’avons que des allocations de l’Etat comme mentionné dans les dispositions de la loi. Vous comprendrez aisément que le Conseil départemental de Vélingara a activé le levier de la coopération internationale malgré le manque de moyens nécessaires à l’exécution des missions assignées au conseil départemental.

Nous avons pu respecter nos engagements pris à l’entame de ce mandat qui était de donner une éducation et une santé de qualité aux propositions. Éducation construction de nombreuses classes, extension du lycée de Vélingara etc… , plusieurs dons en matériel médical, ambulance médicalisée.

En perspective la formation professionnelle et l’insertion des jeunes Avec la construction d’une unité d’apprentissage et de production à Vélingara

Aussi l’organisation annuelle du camp de cataracte pour la santé oculaire .En perspective la formation professionnelle et l’insertion des jeunes Avec la construction d’une unité d’apprentissage et de production à Vélingara.

Fait à Dakar le 9 Septembre 2019

Ibrahima Barry Président du Conseil départemental de Vélingara