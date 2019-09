L’activité économique se porte mieux au Sénégal

L’activité économique interne (hors agriculture et sylviculture) s’est consolidée de 5,3% en rythme mensuel, en juillet, principalement portée par le secteur secondaire (+13,6%), a-t-on appris de la Direction de la prévision et des études économiques (DPEE).

Dans son Point mensuel de conjoncture de septembre, la DPEE souligne que « le secteur tertiaire (+2,7%) et l’administration publique (+3,4%) se sont également bien comportés sur la même période ».

Le document publié au plus tard 30 jours après la fin du mois note que « sur une base annuelle, la croissance de l’activité économique hors agriculture et sylviculture est ressortie à 9,6% en juillet 2019, tirée par l’administration publique (+35,9%), le tertiaire (+4,5%) et le primaire (+19,2%) ».

Au mois de juillet 2019, le secteur secondaire a crû de 13,6%, en variation mensuelle, souligne la DPEE.

« Cette évolution est, essentiellement, attribuable aux performances notées dans la fabrication de produits agroalimentaires (+10,5%), le +travail du cuir et fabrication d’articles de voyage et de chaussures+ et la construction (+7,7%) », explique-t-elle.