Complice Boy Djinné : L’autopsie confirme le suicide…la famille parle de sévices

On en sait un plus sur les causes de la mort du jeune Abdou Faye, présumé complice de Baye Modou Fall alias «Boy Djinné», dans les violons du commissariat Central de Dakar.

Les résultats de l’autopsie confirment la thèse du suicide. Le certificat de genre de mort délivré par le chef du service d’anatomie et de cytologie pathologique de l’hôpital Idrissa Pouye de Grand Yoff indique que le décès d’Abdou Faye est dû à une anoxie cérébrale et une asphyxie mécanique par pendaison..

Une thèse que sa famille a rejeté, hier, lors d’une conférence de presse.

A en croire Aly Faye, père de la victime, les conditions dans lesquelles ils ont trouvé le corps sans vie font croire que son fis a suivi des sévices corporels.

« On ne sait pas encore de quoi il est mort. Il nous faut plus pour pouvoir enterrer nos fils avec dignité », a-t-il confié aux journalistes. Par ailleurs, il a balayé d’un revers de main un quelconque état dépressif de son fils.

« On n’a jamais été au courant de ses tentatives de suicide avortées. C’est son frère Fallou Faye qui m’a donné l’information sur son arrestation. Il était quelqu’un de bien. On a fêté Korité ensemble. C’est la première fois qu’il fait la prison » a-t-il soutenu.

De son côté, Mor Ngom, beau-père de la victime déclare qu’il n’est pas mort par suicide.

« Une mort naturelle dans une prison est difficile, plus difficile encore quand on nous parle de suicide. On veut la vérité », soutient-il. Il faut dire que quelques minutes après leur face à face avec la presse, l’autopsie a été publié et indique qu’Abdou Faye est bel et bien mort par suicide.