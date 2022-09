Compromis avec des députés du PS : Ahmed Aidara dément

Une certaine presse m’a prêté, à sa Une, des propos relayés largement sur les réseaux sociaux selon lesquels j’aurais reçu de la part des élus du PS des garanties fermes de vote à ma faveur au poste de président de l’Assemblée nationale.

Je tiens à dire solennellement que je n’ai parlé à aucune presse et que tels propos relèvent de la pure affabulation et d’un mensonge abject qui n’engage que l’auteur et son organe.

Aussi je voudrais dire que ce tissu de mensonges est une entreprise malsaine et inélégante dont l’objectif est de jeter le discrédit sur ma personne et par ricochet me mettre en mal avec mes alliés, l’opposition et l’opinion pour qui j’ai un grand respect.

Ahmed Aidara

Honorable député

Maire de la ville de Guédiawaye