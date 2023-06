Concert parisien…La chronique de Kaccoor Bi sur le discours de Macky à Paris

Allo Paris, vous êtes là ??? Il faut que ça déchire et que ça s’entende jusqu’à Dakar. A fond les décibels ! Quand c’est le Chef qui fait son show parisien, il faut une déferlante avec de délurés groupies surexcités. Même si de l’autre côté, de vilains et grincheux gosses voulaient gâcher la belle fête. Ah, les p’tits cons ! Le Chef était sur le podium entouré de ses fans et quelques délirantes fofolles qui le poussent à se toiser au soleil. Dans la cour de ses guindés admirateurs, une belle colonie de Hal Pular dont certains de ses ministres qui maitrisent bien les couloirs de quelques avenues de Paris, la ville lumière. Il fallait bien préparer le terrain à la star et lui prouver qu’elle est dans les cœurs et que ce prétentieux de Waly Seck ne lui arrive pas à la cheville dans l’art de créer la bonne ambiance.

La réussite d’un show dans une ville en ébullition. Ça vous grise et vous donne des airs de surhomme. La fête de la musique oblige, Paris était en effervescence et le Chef a voulu jouer sa partition. Dakar l’a entendu. Ils ne sont pas prêts à quitter le pouvoir et sont sûrs de passer en février 2024. Vous en doutez ? Mais voyons, avec tout ce qu’il a réalisé pour ce beau pays qui est passé d’indigent à l’émergence, il faut qu’il rêve grand. Le peuple le porte bien dans le cœur. Il a si bien travaillé qu’il faut qu’on lui renouvelle notre confiance. Il faut être un parfait idiot pour penser qu’il n’a rien fait.

Cependant, lui et ses groupies ignorent sans doute que le peuple est presque dans l’abîme pendant qu’ils se vantent de réalisations de prestige. Ne leur dites surtout pas que les populations de l’intérieur du pays sont toujours plongées dans une extrême pauvreté ! Des femmes meurent encore en couches. Pour obtenir des soins, les habitants doivent parcourir des milliers de kilomètres. Ils vivent dans une situation de précarité extrême. Le repas est pour le moins austère. Le menu reste pour une bonne partie de cette population constitué par du riz blanc agrémenté de la fameuse pâte d’oseille. Et avec tous ces signes de progrès, vous doutez qu’ils ne puissent se maintenir au pouvoir. Une déclaration de guerre faite depuis Paris en attendant que Dakar l’entende de vive voix.

KACCOOR BI, Le Témoin