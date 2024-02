Condamné…Sarkozy a saisi la haute juridiction française

L’ex-président Nicolas Sarkozy a saisi mercredi la Cour de cassation -la plus haute juridiction française- contre sa condamnation en appel à un an d’emprisonnement dont six mois ferme dans un procès portant sur les dépenses excessives de sa campagne présidentielle de 2012, a annoncé son avocat, Vincent Desry. « Monsieur Nicolas Sarkozy est pleinement innocent, il a pris acte de cette décision, il a décidé de se pourvoir en cassation. Il maintient donc son combat, sa position dans cette affaire », a précisé Me Desry devant la presse.