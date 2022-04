« C’est le conseil municipal qui doit recruter et non Barth »

Les recrutements à la mairie de Dakar de Guy Marius Sagna et de l’ex capitaine, Seydina Oumar touré passent mal.

Pour Thierno Alassane Sall, membre de la coalition « PRÊT à AGIR avec ETIC pour AWALÉ Sénégal ci RÉEWUM NGOR », c’est au conseil municipal d’apprécier le besoin de recrutement et le maire procède à un appel à candidature. Mais, regrette le leader de la République des valeurs, ce qui s’est passé à la ville de Dakar ne respecte nullement les procédures administratives, comme le chante du matin au soir l’opposition.

« C’est le conseil municipal qui vote le budget et approuve la décision de recruter un personnel avant que le maire ne procède à un avis de vacance de poste et recrute suivant des procédures régulières. Maintenant le maire bafouille toute cette procédure pour dire qu’il est le responsable. Ça ne respecte plus les règles de l’administration du pays. Et après les gens continuent de le commenter en créant un buzz artificiel. C’est au pied du mur qu’on reconnaît l’artisan » a-t-il dit cponcernant le conseil municipal avant de donner des exemples le concernant..

« Lorsque j’étais à l’ARTP j’avais beaucoup de militants qui étaient à Thiès et je pouvais les recruter au ministère des transports aériens. À l’ADS j’ai catégoriquement refusé de recruter. À la Sotrac, même chose, j’ai catégoriquement refusé. Je parle sous le contrôle de Dame Diop et ça m’a valu ce que ça m’a valu politiquement. Les gens continuent de faire ce qu’ils font pour dire qu’ils veulent changer Macky Sall pour changer le pays, il faut que le débat soit plus élevé que ce niveau », invite Thierno Alassane Sall.

