Contrat d’armement de 45 milliards : Le leader du CJGMP défend Abdoulaye Daouda Diallo

Pour une commande au profit des gardes forestiers, donc qui concerne exclusivement le Ministère de l’environnement, autorisée par la tutelle et approuvée par l’Agence de régulation des marchés publics (ARMP), pourquoi chercherait-on à trouver un problème et à en impliquer l’aéroport non et la responsabilité de l’ex ministre des finances dont le rôle comme dans tous les marchés ou contrats se limite à l’approuver pour sa prise en charge effective dans le budget ?

Une question légitime que se pose le président du Collectif des jeunesses Mackystes qui estime que pour une procédure tout à fait légale, devant être exécutée sans bruit ni murmure, comme tous les autres marchés publics, certains veulent laisser apparaître des couacs et en imputer la responsabilité du ministre Abdoulaye Daouda Diallo. Il y a donc nécessité d’éclaircir la lanterne des sénégalais sur ces éléments qui confirment que tout s’est passé dans les règles de l’art et que les gens s’agitent pour des velléités politiques.

C’est un bruit qu’on fait courir sciemment pour toucher certains responsables, et la manière dont la question est traitée par une certaine presse qui a publié cette information renseigne sur des intentions inavouées.

Pour Moustapha Ndiaye, ‘’ le contrat dont il est question a été passé, conformément à la règlementation en vigueur. Il a été approuvé par les services compétents de l’Etat, sous le sceau du ‘’secret défense’’ conformément aux dispositions du décret 2020-876 du 25 mars 2020 complétant l’article 3 du décret 2014 -1212 du 22 septembre 2014 portant Code des marchés publics, modifié par le décret 2022-22 du 7 janvier 2020 qui exclut du champ d’application du Code des marchés publics les travaux, fournitures, prestation de services et équipements réalisés pour La Défense et la sécurité du Sénégal et classé ‘’Secret Défense’’ qui sont incompatibles avec les mesures de publicité exigées par le code des marchés publics’’.

A ce titre, renchérit Moustapha Ndiaye, ‘’les marchés estampillés ‘’Secret-Défense’’ sont passés en principe par procédure d’entente directe qui est une voie dérogatoire au principe de l’appel d’offres qui ne permet pas de préserver le caractère confidentiel qui s’attache à la politique d’équipement de nos forces de défense et de sécurité.

Donc, le Ministère de l’Environnement est fondé à passer des contrats d’armes au profit des Directions en charge des Eaux, Forêts, Chasses, Conservation des Sols et Parcs nationaux qui sont assimilés aux forces de sécurité et de défense conformément au décret N°2021-563 du 10 mai 2021. Et Abdoulaye Daouda Dialo, en tant qu’argentier de l’État, approuve et signe pour en assurer le décaissement, d’un marché qui s’est passé en tenant en compte le respect de toutes les procédures. Mais les gens parlent de choses qu’ils ne maitrisent pas et veulent en imposer leur volonté, c’est ça tout le problème’’.

En effet, ajoute le leader du CJGMP, ‘ ‘ADD n’a jamais été mêlé dans une affaire de malversations. Depuis 2012, il occupe de hautes fonctions dans ce pays sans que personne ne puisse l’indexer ou lui fasse des remarques dans sa gestion. Tout le monde lui reconnait des qualités d’homme intègre et sérieux, qui peut fièrement brandir le mouchoir blanc pour avoir réussi à garder les mains propres malgré son passage dans beaucoup de ministères. Le Président de la République l’a élevé au vu et au su de tous, en faisant de lui, Ministre d’Etat et Directeur son Cabinet. C’est donc étonnant que son nom figure dans cette affaire ».

« Mais, dans ce pays, on n’aime pas les responsables cleans. Car, pour une affaire portée par une certaine presse, et qui, à la limite ne vaut pas la peine de sortir la plus petite parole, on cherche à lui imputer des responsabilités. En tout cas, ADD ne mangera pas dans le bol des râteliers et comme tout le monde le sait, son nom ne figurera sur des affaires d’escroquerie et autre détournement », conclut-il.