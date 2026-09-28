Corniche Est : Des ossements humains découverts derrière le Palais

Ce lundi 28 septembre 2026, aux environs de 10 heures, le commissariat d’arrondissement du Plateau a été avisé de la découverte de restes humains (ossements) appartenant à un corps sans vie non identifié, au niveau de la Corniche Est, derrière le Palais de la République, au niveau des rochers juxtaposant la Fédération sénégalaise d’auto-moto.

Le transport effectué sur les lieux par les enquêteurs a permis de constater qu’il s’agissait bien de restes humains (ossements) d’un corps sans vie, découvert en bordure de mer. Le corps se trouvait dans un état de décomposition très avancé : les parties charnues avaient entièrement disparu, ne laissant apparaître que les ossements. La dépouille, retrouvée couchée à plat ventre, était vêtue d’un pantalon de couleur rouge et d’une chaussette rouge.

Les premières constatations effectuées sur place n’ont pas permis de déterminer avec certitude ni l’identité du défunt, ni les circonstances exactes de son décès selon des sources de Seneweb.

D’après les premières informations recueillies auprès de M. D., coursier de la Fédération sénégalaise d’auto-moto, la découverte du corps s’est faite ce matin même, vers les coups de 9 heures.

Selon ses déclarations, le défunt était un déficient mental, bien connu des lieux, qui avait élu domicile à l’endroit précité. Il a affirmé que cela faisait un moment qu’il ne l’avait plus revu sur place. Il a également déclaré devant les policiers qu’une forte odeur nauséabonde se dégageait des lieux depuis plusieurs semaines.

À ce stade, la famille du défunt n’est pas encore identifiée.

Une réquisition aux fins de constat a été adressée au directeur de l’Hôpital principal de Dakar. Une enquête est ouverte.

Source : Seneweb