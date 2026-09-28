Matam : Des faux médicaments d’une contrevaleur de plus de 18 millions de francs CFA saisis par la Douane

La Brigade mobile des Douanes de Matam a saisi, le jeudi 24 septembre 2026, un important lot de médicaments et de produits vétérinaires d’une contrevaleur totale de 18 644 500 francs CFA aux environs de Bondji, dans le département de Kanel.

Les unités de surveillance douanière poursuivent leurs opérations contre le trafic illicite sous toutes ses formes. Dans ce cadre, la Brigade mobile des Douanes de Matam, relevant de la Subdivision des Douanes de Matam, Direction régionale des Douanes du Nord, a réalisé une importante saisie de médicaments et de produits vétérinaires.

L’opération s’est déroulée le jeudi 24 septembre 2026, aux environs de 10 heures, à quelques encablures de la localité de Bondji, dans le département de Kanel, région de Matam. Elle fait suite à l’exploitation d’un renseignement faisant état d’un convoyage de médicaments destiné à alimenter le marché hebdomadaire de Bondji.

Sur la base de ces informations, les agents des Douanes ont mis en place un dispositif qui a permis d’intercepter la marchandise avant son arrivée à destination.

La saisie porte sur un lot de médicaments vétérinaires dont la contrevaleur est estimée à près de 2 millions 500 mille francs CFA, ainsi que sur 539 boîtes d’antihistaminiques évaluées à plus de 16 millions de francs CFA. La contrevaleur totale de la marchandise saisie est ainsi estimée à 18 644 500 francs CFA.

Cette opération intervient dans un contexte de redéploiement de certaines unités de l’intérieur, avec notamment le renforcement en hommes et en moyens opérationnels des brigades mobiles, dont celle des Douanes de Matam.