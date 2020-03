Coronavirus…Ces deux ministres sont exclus du Conseil des ministres

Deux ministres du gouvernement sénégalais ont pris part au Salon International de l’Agriculture de Paris (SIA), où le maire de La Balme-de-Sillingy, infecté du coronavirus y était.

Il s’agit des deux ministres qui dirigeaient la délégation du Sénégal au SIA sont Moussa Baldé, ministre de l’Agriculture et de l’Equipement Rural et Samba Ndiobène Kâ, ministre de l’Elevage et des productions animales. Ils sont revenus depuis hier et des échantillons de sang ont été prélevés. Et ils sont en attente des résultats mais confinés chez eux. Selon les procédures, ils devraient être l’objet d’une mise en quarantaine pour 14 jours, qui correspondent à la période d’incubation du virus. Donc ils n’assisteront pas à la réunion du conseil des ministres mercredi, et celle de la semaine suivante.