Coronavirus: L’appel d’Ansoumana Dione pour soutenir Macky

Ensemble, pour vaincre le Coronavirus ! (Par Ansoumana DIONE)

Ensemble, pour vaincre le Coronavirus : c’est l’appel d’Ansoumana DIONE, Président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM), aux acteurs de la santé, aux forces vives de la nation et à tout le peuple sénégalais, à se dresser comme un seul homme, derrière le Ministre Abdoulaye DIOUF SARR, pour mieux faire face à cet unique ennemi commun : le Coronavirus. Depuis quelques temps, regrette-t-il, des voix s’élèvent pour fustiger la gestion du Ministère de la Santé et de l’Action Sociale par Monsieur Abdoulaye DIOUF SARR. Pour son départ, souligne Ansoumana DIONE, certains ont même lancé une pétition, c’est qui serait une catastrophe pour notre pays, vu la gravité de la maladie, l’heure n’étant plus à la séparation. D’ailleurs, il invite le chef de l’Etat Macky SALL à bien vouloir soutenir davantage l’action du Ministre Abdoulaye DIOUF SARR, pour le bien-être de la population.

Rufisque, le 06 mars 2020,

Ansoumana DIONE, Président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM)