Coronavirus: Le Conseil Départemental de Ranérou-Ferlo et 4 Communes se liguent

Les partisans du Président de la République dans le département de Ranérou-Ferlo (Matam) viennent de se joindre à la lutte contre le Coronavirus ou Covid-19. Le Conseil Départmental et quatre (4) Communes (Vélingara –Ferlo, Ranérou-Ferlo Commune, Houdalaye et Loughéré Thioly) ont fait cause commune pour répondre à l’appel de son Excellence Monsieur le Président de la République Macky Sall. « Aujourd’hui, la menace est plus que sérieuse et il est criminel de ne pas agir. La crise sanitaire qui élit domicile dans le monde n’épargne pas le Sénégal et le Président Macky a pris la mesure du vrai danger encouru. Nous saluons les efforts énormes qu’il ne cesse de consentir avec le Gouvernement pour contenir cette maladie. Nous venons de conjuguer nos actions avec 4 Communes du Département, des responsables politiques de la mouvance et autres bonnes volontés pour participer, à notre manière, à la croisade contre ce virus. Des produits sanitaires (détergents, savon, gel hydroalcoolique, etc. seront distribués aux populations et, notamment, aux daaras, les imams, aux centres de santé et postes de santé. Nous allons également mener des opérations de sensibilisation et d’information à travers tout le département (marabouts, leader d’opinion, marchés, lieux publics pour ne citer que ceux-là », a déclaré l’honorable Député Aliou Dembourou Sow, par ailleurs, Président du Conseil Départemental de Ranérou-Ferlo.