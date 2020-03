Aux Etats-Unis, l’Etat de New York reste le plus durement touché par l’épidémie de Covid-19. Les autorités, qui ont prolongé de trois semaines les mesures de restrictions, continuent de réclamer plus d’aide notamment des équipements médicaux. Un navire-hôpital militaire devrait arriver ce lundi 30 mars à Manhattan pour soulager les hôpitaux débordés. Parti samedi de Virginie, l’USNS Comfort devrait arriver dans la journée à New York. A son bord, 1200 docteurs, infirmiers, techniciens pour une capacité de 1000 lits. Le navire-hôpital de la marine américaine dispose également de 12 blocs opératoires, et de laboratoires.

Sa mission sera de traiter les patients qui ne souffrent pas de coronavirus. D’abord pour soulager les hôpitaux new-yorkais, mais aussi pour éviter que des patients sains ne soient contaminés pendant leur visite à l’hôpital.

Pour le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, l’arrivée très attendue de l’USNS Comfort apportera une aide précieuse dans la lutte contre la propagation du virus. L’Etat compte aujourd’hui 59500 cas de coronavirus. 965 personnes sont décédées. Ce sont les chiffres les plus élevés du pays.