Coronavirus : le Sénégal pourrait devenir une terre de refuge… selon Ansoumana Dione

Avec le Coronavirus qui sévit dans le monde, causant d’énormes difficultés aux systèmes de santé les plus performants, nombreux sont les sénégalais qui vont préférer rentrer au bercail, pour leur sécurité. C’est l’avis d’Ansoumana DIONE, Président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM) qui invite les autorités gouvernementales à renforcer le dispositif existant, pour éviter un chaos, en cas de retour massif de nos compatriotes, vivant à l’étranger.

Certes, au début de l’épidémie, rappelle Ansoumana DIONE, le rapatriement des étudiants sénégalais, avait suscité un débat, vu les graves conséquences du virus en Chine. Mais, souligne-t-il, avec les résultats satisfaisants, réalisés par le Service des maladies infectieuses de l’Hôpital de Fann, notre pays risque de recevoir beaucoup de ses fils ou même des étrangers, fuyant certains pays contaminés. En clair, dit-il, le Sénégal pourrait devenir une terre de refuge pour des malades en quête de guérison au Coronavirus.

C’est pourquoi, Ansoumana DIONE réitére son appel à l’union de toutes les forces, derrière le Ministre de la Santé et de l’Action Sociale, Monsieur Abdoulaye DIOUF SARR, pour plus de succès face à cette bataille planétaire contre ce virus. Egalement, il invite les autorités étatiques à multiplier les efforts, pour les mesures d’hygiène individuelle et collective, en vue de prévenir cette maladie, d’où la nécessité de renforcer le Service National de l’Hygiène, pour plus de propreté dans notre alimentation et notre environnement.