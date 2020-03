Coronavirus : L’ONLPL suspend ses visites dans les prisons…

L’Observateur national des lieux de privation de liberté (ONLPL) a pris la décision de suspendre ses activités de visite, dans les lieux de privation de liberté et rassure la population carcérale de son soutien « indéfectible » en cette période de crise sanitaire, a appris Emedia.sn dans un communiqué envoyé par l’ONLPL.

Pour faire respecter cette décision, l’ONLPL recommande aux autorités compétentes d’avoir plusieurs mesures de prévention : instaurer d’urgence la gratuité des communications téléphoniques des détenus pour les rapprocher de leur famille, afin d’éviter un isolement qui leur serait préjudiciable, à un moment où le besoin de réconfort est crucial ; augmenter la fréquence et les dotations de savons, et prévoir, en sus, des produits détergents, du savon liquide, des produits antiseptiques, des gels hydro-alcoolisés et tous autres moyens pouvant renforcer la barrière sanitaire en milieu carcéral ; s’assurer que les caves abritant les prévenus placés sous mandat de dépôt, renvoyés en audience de flagrant délit, fassent l’objet de soins appropriés afin d’éviter toute contamination du virus ; encourager la prise de mesures d’aménagement des peines pour les détenus en fin de peine et ceux condamnés à de courtes peines afin de soulager la détention et ainsi, éviter une promiscuité favorable à la propagation du virus ; et, solliciter un décret exceptionnelle de grâce collective pour les détenus condamnés à de courtes peines et ceux qui sont en fin de peines.

Par ailleurs, l’Observateur national des lieux de privation de liberté (ONLPL), par la voix de sa présidente, Josette Marceline Lopez NDIAYE a saisi le Ministère de la justice pour se féliciter des mesures opportunes prises pour prévenir la contamination du coronavirus en milieu carcéral.