FORCE-COVID-19 : Le Maire de Ogo demande aux grandes entreprises de

Amadou Kane Diallo déplore l’absence des Maires sur la liste des personnes non concernées par le couvre-feu. C’est la raison pour laquelle, il estime qu’il urge que les Maires retrouvent au plus vite leur mobilité. Mieux, Amadou Kane Diallo, souhaite qu’un arrêté soit pris rapidement dans ce sens.

A l’en croire, les Maires veulent jouer leur rôle d’avant-gardiste, dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 communément appelé conoravirus. Et pour cela, il leur faut être mobile à tout instant.

Pour Amadou Kane Diallo, le confinement actuel des Maires est inopportun, surtout en cette période cruciale où les populations ont le plus besoin d’eux.

Il a en outre invité certaines grandes entreprises à contribuer à l’effort de guerre dans le cadre de la FORCE-COVID-19, en mettant la main à la poche.

L’occasion faisant le larron, il a décerné un satisfecit au ministre de la santé et à son collègue en charge des transports terrestres.

Le Maire de la commune de Ogo et non moins Haut Conseiller des Collectivités Territoriales (HCCT) a exhorté à nouveau les populations à respecter strictement les recommandations telles que édictées par les autorités sanitaires. Et ce, pour éviter la propagation du Covid-19. Il s’agit entre autres, le lavage des mains avec de l’eau et du savon ou avec une solution hydro-alcoolique.