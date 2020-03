Coronavirus : Macky réduit le déplacement des agents publics à l’étranger

Le Président Macky Sall est déterminé à préserver les citoyens sur le coronavirus. Il a pris hier lors de la réunion du conseil des ministres, des mesures fermes pour faire face à cette maladie.

Le Chef de l’Etat a, dans cet élan, engagé le Gouvernement, en rapport avec les acteurs de la santé, à renforcer les actions d’information et de sensibilisation en langues nationales auprès des populations et spécifiquement des autorités religieuses et coutumières.