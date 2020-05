Coronavirus- Ziguinchor : les populations impactées par les mesures restrictives

Les conséquences de la pandémie à Coronavirus commencent à se ressentir dans la région de Ziguinchor.

En effet, les mesures restrictives tels que l’état d’urgence et le couvre-feu ont fini d’impacter gravement le vécu quotidien des populations de la région sud du pays.

Depuis la réduction de la mobilité des personnes, la plupart des villages de la Casamance sont confrontés à un problème d’approvisionnement en denrées alimentaires. La fermeture des marchés de proximité et des marchés hebdomadaires a rendu la vie au village plus difficile.

Les récoltes de cette année-ci n’étant pas du tout bonnes les greniers sont presque vides et les populations qui ne vivent que de l’agriculture sont désespérées et ne comptent que sur l’aide alimentaire d’urgence annoncée par l’état depuis plus d’un mois. Une aide qui en plus de tarder à arriver suscite déjà beaucoup de polémiques dans certaines localités où c’est seulement une partie insignifiante de la population qui a été recensée.

DEMBO JUNIOR COLY XIBAARU ZIG