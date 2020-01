Corruption : Le Sénégal toujours dans la zone rouge…

Le Forum Civil a publié, ce jeudi, le rapport annuel de Transparency International sur l’indice de perception de la corruption. Pour 2019 encore, le Sénégal reste dans la zone rouge avec un score de 45 points sur 100.

«Nous remarquons que le Sénégal a cessé de progresser depuis 2016. Il conserve son score de 45 sur 100 et reste dans la zone rouge à l’instar de tous les pays de l’UEMOA et de ceux de la CEDEAO sauf le Cap-Vert qui a obtenu une note de 58 sur 100», a fait savoir Birahim Seck, coordonnateur du Forum Civil.

Pour le Forum Civil, le Sénégal doit faire beaucoup d’efforts pour sortir de la zone rouge c’est-à-dire dépasser le score de 50/100.