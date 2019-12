Côte d’Ivoire : 2 policiers arrêtés pour extorsion de fonds

Deux policiers, un officier et un sous-officier ivoiriens qui sont poursuivis par le Tribunal d’Abidjan pour extorsion de fonds, ont été écroués à la Maison d’arrêt militaire d’Abidjan ( MAMA), a-t-on appris ce mardi auprès de cette juridiction.

Dans une note d’information, le Tribunal militaire d’Abidjan explique que les deux policiers ont fait une perquisition sans ordre de mission chez le sieur L.D chez qui ils ont découvert 14 doses de cocaïne et à qui ils ont demandé par la suite de monnayer sa liberté contre la somme de 3 000 000 FCFA.

« Sur le champ, L.D leur remet la somme de 600.000 FCFA», indique la note soulignant pour le reliquat, il a sollicité un de ses amis qui à son tour, a alerté les autorités policières.

Une descente musclée des forces de sécurité a ainsi permis de s’assurer que les mis en cause sont effectivement des éléments de la police nationale ivoirienne.

« Ces deux policiers qui n’ont reçu aucun ordre de mission et de surcroît négociaient une liberté, ont été arrêtés et conduit devant le commissaire du gouvernement. Ils sont poursuivis pour extorsion de fonds et écroués à la MAMA. Quant à L.D, il est poursuivi pour détention de drogue et a été mis à la disposition du parquet d’Abidjan», explique le parquet militaire d’Abidjan.