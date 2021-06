Côte d’Ivoire : des prisonniers séquestrent la juge et s’enfuient avec son véhicule

Un scénario digne d’un film Hollywoodien a eu lieu ce jeudi 3 juin 2021 à Bouaké, deuxième plus grande ville de la Côte d’Ivoire. Selon nos sources, des prisonniers sortis de leur lieu de détention et au tribunal pour un procès, ont maitrisé la juge d’instruction et tous ses collaborateurs avant de se fondre dans la nature avec le véhicule de la juge.

Les explications des uns et des autres laissent perplexe. Selon plusieurs sources concordantes, le nommé Gnana Bi Rodrigue alias Euro Getheme a été extrait de la maison pénale de Bouaké ce jeudi 3 juin 2021 et devrait être entendu en raison des charges le concernant pour « association de malfaiteurs, vole en Réunion avec violence à main armée, détention illégale d’armes et de munitions de première catégorie ». Chose qui n’a pas pu avoir lieu vu que celui-ci a pris la route des champs avec ses acolytes.

Selon les informations qui nous sont parvenues, le détenu Gnana Bi Rodrigue a été conduit au bureau de la juge où l’attendaient deux de ses compagnons qui tenaient celle-ci en respect. Détenant des armes, ceux-ci arrivent à maitriser tous les collaborateurs de la juge et le conseil des détenus.

C’est habillé en tenue de policier que Gnana Bi Rodrigue arrive à distraire les autres agents de police assurant la sécurité avant de rejoindre ses acolytes dans un véhicule de marque Hunday de type Santafé, immatriculé 3910 JF 01, couleur Noire appartenant à la juge d’instruction. Une forte somme d’argent ainsi qu’un ordinateur auraient été emportés. Comment un tel scénario a-t-il pu avoir lieu dans un endroit censé être bien sécurisé ? Les jours à venir nous diront un peu plus sur cette affaire ambiguë.