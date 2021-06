Locales 2022 à Dakar : Soham Wardini attend le feu vert de Taxawu

Soham Wardini ne crachera pas sur une candidature à la mairie de Dakar si la coalition Taxawu Ndakaaru venait à porter son choix sur sa personne. C’est elle-même qui l’a dit en marge du séminaire de renforcement des capacités des femmes conseillères en leadership et en prise de parole en public organisé les 02 et 03 juin derniers par la Ville de Dakar et le Réseau International des Femmes de Métropolis Antenne deDakar (RIFAD).

Même si Soham Wardini s’abstient de déclarer sa candidature puisqu’elle appartient à une coalition qui l’a portée à la mairie de Dakar, elle précise cependant qu’elle ne va pas refuser si ses camarades portent leur choix sur sa personne. « Toutefois si tel n’est pas le cas, je soutiendrai tout candidat porté par la coalition », a soutenu l’édile de Dakar.