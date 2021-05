Attaques contre Soham Wardini…Barth freine ses partisans

Depuis quelques jours, des personnes qui se disent partisans du Maire Barthélémy Dias attaquent Soham El Wardini, sur les réseaux sociaux en demandant à l’actuelle Maire de la ville de Dakar de se préparer à céder la place à leur leader politique, l’édile de Mermoz-Sacré Cœur. Une attitude qui a fait réagir Dias-fils.

« Je persiste et signe, je ne cautionne pas ces publications et n’encourage pas ces comportements. Je l’ai fait savoir en privé et ma responsabilités me commande de le dire en publique. A mes soutiens, amis et sympathisants , je vous prie de respecter notre ligne de conduite. Je réitère mon respect, ma considération et ma sympathie à Madame le Maire Soham El Wardini qui est une mère et une alliée politique de tous temps », écrit Barth sur sa page Facebook.