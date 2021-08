Côte d’Ivoire : Un élève de CP retrouvé mort dans une fosse septique

Kouadio Christ, âgé de 6 ans, élève en classe de CP1 à l’École Primaire Publique du village de Logbakro situé dans la commune de Yamoussoukro, a été découvert sans vie dans une fosse septique dans des circonstances qui suscitent des interrogations.

L’enfant Kouadio Christ a été vu pour la dernière fois lorsqu’il prenait le chemin de l’école. Mais à midi, alors que ses parents s’attendent à le revoir à la maison, l’écolier a brillé par son absence. Et jusqu’à la nuit tombée, point de traces de leur progéniture. Idem pendant les trois jours qui suivent.

Tenaillés par l’inquiétude, ses parents portent l’information au chef du village qui diligente une battue. Les croque-morts du village, incommodés par l’odeur pestilentielle qui se dégage d’une fosse septique située non loin du domicile familial de l’élève attirent leur attention.

Les sapeurs-pompiers militaires alertés cassent la dalle recouvrant la fausse septique. Et l’ironie du sort, selon les témoignages, les pompiers dégagent le corps sans vie et en état de putréfaction de l’élève, suspendu à une barre de fer de la fausse située au-dessus de l’eau de cette fosse à moitié pleine. Des agents de la police et le sous-préfet saisis qui se rendent sur les lieux ne font que constater le terrible dégât humain. Après le constat d’usage les agents des pompes funèbres évacuent le corps à la morgue de la capitale politique. Et les praticiens procèdent à une autopsie.