Coupe CAF : Jaraaf qualifié…le message de félicitation du ministre des sports

Félicitations au club du Jaraaf à la suite de sa qualification aux quarts de finale de la Coupe de la CAF.

Monsieur le Président, La qualification historique et inédite du Jaraaf de Dakar aux quarts de finale de la Coupe de la CAF, dans le nouveau format de cette compétition africaine, intervenue à une journée du terme et dans une poule réputée difficile, est un bel exploit à saluer et à magnifier.

C’est pourquoi, au nom de Son Excellence, Monsieur le Président de la République, je voudrais renouveler ma reconnaissance, ma satisfaction et toute ma gratitude au Président Cheikh SECK, aux membres de l’encadrement administratif et technique et aux joueurs, pour cette grande performance ; expression de la qualité et de la grande vitalité du football local sénégalaise.

Le département des Sports, fidèle à sa mission et en parfaite synergie avec la Fédération Sénégalaise de Football, s’engage à redoubler d’effort et de vigilance pour mieux accompagner le club de la Médina dans cette belle croisade que je souhaite victorieuse pour nos représentants.

Mes encouragements appuyés au Teengueth FC qui a réalisé un bon parcours et qui a montré, tout au long des différents matchs disputés en ligue des champions de la CAF, un grand potentiel, gage d’espérance pour l’avenir.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’assurance de la parfaite considération.