Coupe du monde 2022 : Les règles strictes du Qatar pendant le mondial

Le comité d’organisation de la Coupe du monde (20 novembre-18 décelbre) a dévoilé jeudi les règles établies par le Qatar durant la compétition pour les personnes accréditées et les supporters. Des tenues vestimentaires ou religieuses à l’attitude à adopter à l’égard des femmes ou entre fans, ces consignes sont particulièrement strictes.

Les supporters qui ont l’intention de se rendre au Qatar pour le Mondial 2022 (20 novembre-18 décembre) sont fixés. Le comité d’organisation de la Coupe du monde a diffusé un document de 16 pages listant toutes les consignes et recommandations destinées aux personnes accréditées durant la compétition. Il sera amené à être aussi diffusé au grand public. Son titre : « Qatar – Do’s and Don’ts 2022 ». Traduisez « Qatar : à faire et ne pas faire. » Le document comporte six chapitres. Après une rapide présentation des coutumes et de l’esprit de tolérance qui règne au Qatar le document rentre dans le détail.

« Ne vous approchez pas des hôtes féminins avec vos mains »

A commencer par les rencontres avec les Qataris. Lorsqu’un étranger rentre dans un foyer, il doit saluer en premier la personne la plus âgée et celles qui ont un « statut supérieur. » Si vous touchez un enfant sur la tête, c’est un signe de respect pour lui et cela signifie que Dieu le bénisse.

Concernant l’approche vers les femmes, c’est très clair : « Ne vous approchez pas des hôtes féminins avec vos mains, évitez les étreintes. Vous pouvez saluer les femmes verbalement en gardant une certaine distance. » Le fait de se serrer la main, surtout avec une personne de sexe opposé, n’est pas bien vu au Qatar, surtout « sur le plan religieux. » Mais vous pouvez tenir votre main droite sur le cœur en guise de salutation.

Fixer un Qatari est « impoli et inapproprié »

S’en suivent quelques explications sur les coutumes liées à l’alimentation en tant qu’invité. Toujours se servir de sa main droite pour boire le thé arabe ou manger le Machboos, plat traditionnel qatari servi à même le sol. La main gauche est utilisée au Qatar pour l’hygiène personnelle. Viennent ensuite les règles de vie en public.

Premièrement, ne fixez pas un Qatari. Cela est jugé « impoli et inapproprié. » Ensuite, le côté droit semble être le coté noble au Qatar. Selon le document, lorsque vous sortez d’un ascenseur, d’une porte, d’un escalier, escalator ou porte tournante, la personne sur le côté droit doit sortir en premier. Par ailleurs, si un Qatari vous donne quelque chose, c’est avec la main droite qu’il faut le prendre.

Attention à vos jambes ! Ne vous asseyez jamais les jambes croisées de manière à ce que le pied d’une jambe repose sur le genou de l’autre, le pied faisant face au visage d’une autre personne. C’est considéré comme une insulte au Qatar. Les démonstrations d’affection en public sont autorisées tant qu’elles restent modérées. Flirter est en revanche « considéré comme désagréable. » Le document rappelle qu’il faut respecter les files spécifiques pour les femmes et d’autres pour les hommes dans différents lieux publics.

Il est bien vu de « porter un voile » pour les femmes

La règlementation qatarie met en avant la religion musulmane. « Une grande partie du code pénal est basé sur la charia, il est utile d’en avoir conscience » est-il écrit. Il est demandé aux visiteurs de ne pas jouer de la musique forte pendant les appels à la prière qui surviennent cinq fois par jour. Aucune loi n’exige pour les femmes le port d’un voile sur les cheveux sauf dans une mosquée, mais il est bien vu d’en porter un « pour s’intégrer et respecter la culture locale et éviter les attentions indésirables. » Les abayas sont en revanche obligatoires pour qu’une femme rentre dans une mosquée.

Des consignes très strictes pour les tenues vestimentaires

Le document consacre une large place à la tenue vestimentaire. Globalement, il stipule que la culture qatarie est conservatrice. Les femmes portent des abayas (longues robes noires), et les hommes sont en thobes (longues chemises blanches). Il est donc demandé aux visiteurs de s’habiller modestement, de porter des vêtements qui couvrent les épaules et les genoux. Les femmes doivent porter des pantalons longs ou jupes et des chemises longues couvrant la poitrine et la nuque. Les chemises sans manche, robes ou jupes courtes, bas courts, hauts courts sont strictement interdits. Vous devrez vous assurer aussi que vos vêtements ne soient pas transparents et « pas trop serrés. »

Les hommes peuvent porter des shorts à condition qu’ils couvrent les genoux. Il est demandé d’éviter de porter des pantalons skinny, les chemises sans manches et les shorts de sport en public. Les marcels ou t-shirts sans manche ou à col V très bas ne sont pas autorisés et « vous attireront une attention indésirable. » En aucun cas, vous ne devez être torse nu.

Sur la plage, le bikini est autorisé mais les tongs et les bikinis brésiliens ne sont pas autorisés. Le document demande de ne pas porter des vêtements avec des slogans ou symboles offensants. « Réfléchissez bien et avec prudence sur ce sujet », indique le document.

Drogues et alcools interdits

Attention aux bijoux ! Hormis une montre ou une alliance, tout autre bijou (bracelets, colliers…) est considéré comme inapproprié. S’ils représentent une autre religion que l’islam il est demandé les mettre sous les vêtements, qu’ils ne soient pas visibles. Le document se montre aussi clair sur l’alcool et la drogue. Il indique qu’il est interdit d’apporter de l’alcool, de la drogue, des produits à base de porc mais aussi tout élément lié à la pornographie. Il est interdit d’être ivre dans l’espace public. Il est aussi stipulé que tout prosélytisme est interdit par la loi. « La politique et la religion sont des sujets qui peuvent être apportés mais avec prudence et sensibilité. » Faites attention à la prise de photo. Il est interdit de photographier tout bâtiment officiel, installations industrielles ou militaires.

Reste à savoir maintenant comment les supporters du monde entier vont respecter ce règlement où il est demandé de « tolérer les autres. Le Qatar est un pays extrêmement paisible avec des personnes de différentes nations vivant ici. Respectez leur culture et leur religion. Nous sommes tous différents. »

RMC Sport