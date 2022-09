Les syndicats de santé retournent en grève

La Fédération des syndicats de la santé a décidé de retourner en grève de 48heures du 03 au 04 octobre prochain avec seulement la prise en charge des urgences, sans aucun service minimum. Une décision prise hier, jeudi 29 septembre, au cours d’un point de presse tenu dans la région de Thiès.

Cheikh Seck et ses camarades de la F2S ont décidé aussi au cours de leur grève de faire une rétention d’information. Une décision qui entre dans le cadre de leur suivi des accords entre les syndicats de la santé et le gouvernement. Ils estiment que dans ces actions, beaucoup de décisions n’ont pas été exécutées ou pas correctement. « Face à ce blocage, la F2S après concertation avec la base a décidé en plus de la rétention d’information qui reste en vigueur de décréter 48 h de grève. Nous sommes convaincus que si l’Etat ne trouve pas de solutions par rapport à nos revendications, un plan d’action beaucoup plus corsé sera appliqué. On n’exclut pas d’aller vers une grève illimitée » a-t-on relevé sur la note liminaire du point de presse.