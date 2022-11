Coups et blessures mortels dans les daaras…L’UNIS pour l’abolition des punitions

Communiqué de l’union nationale des indépendants du Sénégal (Unis) : Est-il temps d’abolir la violence disciplinaire tolérée dans les daraas ?

Le meurtre d’un talibé de 8 ans, par un présumé autre talibé de 14 ans, lequel, dans son rôle d’encadreur, l’aurait battu à mort et ensuite enterré en catimini, peut-être même vivant, est un acte sidérant exceptionnel et cruel qui vient s’ajouter au tableau macabre de notre société, encore sous l’emprise de pratiques éducatives disciplinaires violentes qui doivent être abolies.

La cruauté de l’acte et la jeunesse des protagonistes, devraient interpeller notre conscience collective sur la situation des talibés dans ces écoles dont les pratiques violentes sont souvent considérées comme une normalité relevant d’un régime disciplinaire qui admet, normalise et banalise les corrections violentes par cravache, lacérations, gifles et coups directs aux corps, quelques fois mortels.

La reproduction de cette violence acceptée par le présumé jeune criminel de 14 ans envers son condisciple plus jeune qu’il essayait de dresser au daaras (comme il l’a sûrement vécu lui-même et appris à pratiquer), devrait nous inciter à revoir, proscrire et même rendre illégale la bastonnade comme méthode disciplinaire dans les daraas.

La mort atroce de ce jeune talibé, vivant, et son enterrement en catimini par un autre talibé au Daara sont deux signes qui reflètent d’une part notre propre tolérance des violences inhumaines envers les talibés et d’autre part notre négation coupable de leurs conditions de vie et d’éducation, que nous tolérons ou feignons de comprendre, en nous leurrant que c’est pour leur bien et que l’apprentissage du coran vaut tous les sacrifices.

L’écrasante majorité des sénégalais considère leur situation comme malheureuse, inhumaine, avilissante, pitoyable, odieuse, même s’ils prodiguent aumônes et pitié aux enfants talibés qui les abordent dans les ruelles.

Une toute petite minorité d’hommes aux idées dépassés, sans aucun fondement pédagogique soutenable, vivent de leur condition misérable au daaras, sous prétexte de l’islam, qui n’ a jamais préconisé le traitement violent des enfants pour leur faire mémoriser le saint texte, quelque chose qui n’est même pas une obligation divine pour tout musulman.

Que cette grande majorité préfère baisser la tête ou regarder ailleurs pour ne pas froisser cette petite minorité, reflète toute la soumission indigne qui nous rend tous coupables de l’acte affreux que vient de commettre ce jeune talibé de 14 ans. Nous avons, chacun une part de responsabilité dans ce crime.

La mort de ce jeune innocent, dans des conditions de violence aussi horribles devrait ouvrir une discussion publique sur les violences envers les talibés que notre société tolère jusque-là.

Que faut-il pour y mettre fin définitivement ?

Châtiments corporels avec blessures graves et pertes de vie, morts dans des incendies et effondrements de bâtiments, abus sexuels récurrents, fugues et disparitions sont régulièrement rapportés et nous rappellent leurs conditions de vie effroyables.

Que faut-il d’autres comme évènements pour agir ? Si ce n’est ce nouvel acte qui témoigne que les violences infligées aux enfants mènent à la reproduction de sévices chez d’autres, quand comprendrons-nous que la violence mène à la violence ?

Pouvons-nous nous targuer d’être civilisés, musulmans et humains si nous tolérons avec tant de désinvolture et d’irresponsabilité de telles violences envers les talibés, de jeunes enfants dont aucun n’hésiterait à changer son existence pour un autre non violent.

Quelles valeurs accordons-nous vraiment aux droits de l’homme si nous ne permettons pas à ces enfants de bénéficier de la protection de la loi et surtout de la majorité silencieuse de la société ?

L’Etat qui devrait être ce bras de la loi et de la majorité a largement failli dans ce domaine. Mais, il est encore temps de reprendre l’initiative.

Ne serait-ce que pour cela, la mort de ce jeune innocent aurait un sens : protéger les autres et mettre fin au régime normalisé et banalisé de bastonnades dans les daraas. La violence ne sera jamais une méthode pédagogique dans une société d’hommes libres. Les talibés, même enfants, sont nés libres et restent libres. Ils droit aux avantages d’une société moderne.

L’Unis demande au gouvernement et aux députés d’abolir les bastonnades de talibés dans les daraas. C’est une question de droit fondamental.

Amadou Gueye, président de l’Unis.