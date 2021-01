Couvre-feu : les conseils d’Ansoumana Dione à…Macky Sall

Feu sur le Couvre-feu du Président Macky SALL : les vérités d’Ansoumana DIONE.

Les mesures de restrictions prises par le Président Macky SALL ont engendré une révolte chez la jeunesse, à Dakar et dans d’autres localités du pays. Cette situation catastrophique était-elle prévisible ? Qu’est-ce qui a mis le feu sur ce couvre-feu, censé faire reculer la pandémie de la Covid-19 au Sénégal ?

Pour Ansoumana DIONE, Président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM), les autorités se sont beaucoup trompées dans leurs stratégies de communication.

Attention, les jeunes qui ont eu à manifester leur mécontentement par rapport au couvre-feu, décrété par le chef de l’Etat Macky SALL, n’ont pas été préparés, ni mentalement, ni psychologiquement. Pire, ils ont été gravement atteints, moralement, ce qui les a poussés à affronter les forces de sécurité. Pour réussir une telle disposition sélective mais très salutaire, un comité chargé de la communication, composé de tous les segments de la société dont la jeunesse, devrait être mis en place, au préalable.

Malheureusement, l’on a vu seulement les ministres de la Santé et de l’Action Sociale et celui de l’Intérieur, livrer des informations sur ces restrictions. Normalement, leurs homologues de la Jeunesse, de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des Enfants devraient être associés.

Si l’on y prend garde, l’Etat d’urgence aussi risque de produire les mêmes effets avec les transporteurs, entre autres. En réalité, les manifestants ont agi de façon inconsciente, d’où la nécessité de relativiser les faits.

Rufisque, le 07 janvier 2021,

Ansoumana DIONE, Président de l’Association Sénégalaise pour le pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM)