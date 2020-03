Covid-19 et la mort : Réflexion philosophiques sur une pandémie…Par Bacary Domingos Mané

L’irruption et la propagation de la maladie à coronavirus (Covid-19) nous met face à l’horizon

indépassable de la mort. La panique et surtout la peur de l’irréparable qu’elle charrie, sont

symptomatiques d’une société profondément ancrée dans une réalité capitaliste où l’avoir, la

production et la consommation plongent le citoyen du monde dans une frénésie telle, qu’il n’a pas

le temps de réfléchir à sa finitude ou destinée. Le «citoyen-consommateur» est tellement noyé

dans le train-train quotidien, que la question de la mort ne taraude son esprit ou du moins

accessoirement, lequel est plutôt envahi par le stress, fruit d’une insatisfaction quasi

obsessionnelle à agrandir son espace physique. Il accumule les biens acquis parfois par des

méthodes qui enlèvent à l’humain ce qu’il a de singulier et d’essentiel : la dignité. Aveuglé par

l’avoir, il piétine, tel un bulldozer, toutes les valeurs qui cimentent les rapports entre les individus.

Mais au sommet de sa vanité culmine le futile qui constitue le voile qui l’empêche de regarder la

réalité de la mort en face. Il n’y pense que comme une parenthèse lorsqu’un proche en fait

l’expérience.

La mort en face

Tel un cheveu sur la soupe, la pandémie de coronavirus nous jette la mort en pleine figure. Elle

envahit notre quotidien : des hôpitaux débordés, des comateux, des malades en attente de

l’instant fatidique, des patients qui doutent, des personnes qui ont lutté jusqu’au dernier souffle

contre le virus, des médecins dépassés…Ajouter à ce tableau, le décompte macabre des médias

qui montrent les dépouillent alignées, et des fosses communes. La mort est partout et l’humanité

se met à découvrir que c’est l’élément résiduel de tout problème. Son imaginaire crée la

suspicion chez les individus qui pensent que c’est l’autre qui est à l’origine de leur malheur. Du

coup, les relations changent. Chacun se barricade, dresse sa baie vitrée, et multiplie les gestes

barrière. Les villes sont devenues de vastes prisons à ciel ouvert et les maisons transformées en

cellule.

L’altérité mise à rude épreuve

Les vocables : «confinement», «mise en quarantaine», «isolement», etc. renvoient à la question

de l’altérité. L’autre est vu sous le prisme de l’obstacle à une vie saine et épanouie. Il est

désormais celui qui peut me donner la mort en me transmettant le virus. L’autre n’est plus

considéré comme mon semblable, porteur d’un humanisme, mais chosifié parce que renfermant

dans ses entrailles le Covid-19. Nous sommes dans une sorte de solipsisme régressif, avec un

moi qui va jusqu’à nier la réalité de l’autre. C’est l’instinct de conservation, cet amour de soi

«infaillible» et toujours conforme à l’ordre.

Le coronavirus nous ramène à l’état de nature, au-delà de cette solidarité de façade qui pourrait

acter la fausse socialisation du «loup». Il met à nu l’individualisme débridé de l’homme qui a

toujours succombé à la tentation d’être le centre du monde. C’est d’un air amusé que nous

guettons sur les antennes des radios ou dans les colonnes des journaux, les noms des fameux

«bienfaiteurs» qui ne se soucient guère de la pureté de leurs actes. Ils ne boudent pas un seul

instant le plaisir de voir l’humanité toute entière chanter leurs louanges. Le bien n’est pas fait

pour le bien mais pour ce qu’il procure. Nos bienfaiteurs n’ont pas choisi la discrétion, mais le

tintamarre. Même du malheur, ils veulent tirer une jouissance personnelle. Le Covid-19 nous

révèle à nous-mêmes, humain trop humain !

Vanité en deçà, corona au-delà !

Nous sommes des êtres fragiles, dans un monde dont la marche semble dictée du dehors. En

dépit des inventions qui ont révolutionné nos modes de vie, avec ces gratte-ciel qui titillent le ciel,

ces machines intelligentes, ces vaisseaux qui ont conquis d’autres planètes, etc. il y a beaucoup

de choses qui se cachent à la compréhension de l’humain. C’est pourquoi le coronavirus nous

met en face de notre propre vanité. Cet infiniment petit est un mystère pour les chercheurs du

monde entier. L’humanité est en face d’un virus intelligent, si l’on s’en tient à la symbolique du

mot corona qui signifie en latin ou grec le «recourbé», couronne. Laquelle renvoie à la tête des princes, empereurs, rois ou chefs, le siège de la connaissance. Et du point de vue astronomique,

corona ou couronne, est un milieu en perpétuelle évolution et dont l’équilibre est parfois

brutalement rompu par le passage d’ondes de choc. Le covid-19 s’invite au banquet de

l’innommable, de l’indicible en nous confinant dans le champ de ce qui est humainement

accessible. Il nous met en face de nos propres limites, jusqu’à preuve du contraire. S’il arrivait à

la science de connaître un jour l’origine de ce virus aux fins de proposer un antidote, le mérite en

reviendrait à la fois aux sachants et à la nature. Tout problème a une solution et au cœur de cette

dernière est logée son contraire, tel que nous enseigne la loi de la nature. Les choses non

découvertes existent, elles sont justes couvertes du voile de l’indicible provisoire qui tombera

dans le domaine du sens avec la complicité de la nature, grâce à la persévérance de l’homo

sapiens dont la lame de curiosité déchirera le manteau de l’ignorance.

Le coronavirus nous fait apprécier la vie

En effet, le coronavirus semble donner un coup d’arrêt à la routine, marque indélébile de notre

volonté de vivre qui passe par le refoulement à chaque instant de la mort. Observez le

comportement des investisseurs sur le marché boursier, du commerçant derrière son comptoir,

calculette à la main, du promoteur immobilier en pleine prospection, du consommateur à la

recherche de la dernière marque, du journaliste friand de scoop, etc. tous vivent pour le futur. Le

présent, seule réalité tangible, est sacrifié à l’autel d’un avenir qui n’est qu’un mirage.

Mais l’avènement du coronavirus, avec la sensation de la mort totale, donne lieu à un

changement de paradigme : le présent se vit intensément, puisqu’au-delà de l’immédiat, il y a

l’irréparable. L’homme s’est mis à apprécier la valeur de la vie, car la sensation de la mort totale,

c’est-à-dire inéluctable et imminente, l’a amené à surmonter la crainte de la faucheuse,

revendiquant du coup sa liberté. Grâce au covid-19, l’homme reprend du poil de la bête sur une

vie qu’il semblait vivre en spectateur, parce que dictée par le capital, et non acteur. Le virus

intelligent lui a donné les armes d’une emprise totale sur le cours de sa vie. Il affiche la figure de

l’enfant dans «Les trois métamorphoses de l’esprit» de Nietzsche (ainsi parlait Zarathoustra) :

«L’enfant est innocence et oubli, un renouveau et un jeu, une roue qui roule sur elle-même, un

premier mouvement, une sainte affirmation (…) l’esprit veut maintenant sa propre volonté, celui

qui a perdu le monde veut gagner son propre monde». Désormais, grâce au coronavirus,

l’homme contemplera le présent dans toute sa splendeur, changeant du coup son regard sur la

mort.

Y a-t-il un lien entre la maladie du coronavirus et la mort ?

C’est comme s’il donnait raison à Spinoza qui présente la mort comme un élément extérieur à la

vie. L’idée est que la mort n’est pas, par essence, inscrite dans la vie de l’individu. Ce qui fait qu’il

n’est pas disposé à l’accepter parce qu’elle est perçue comme une contingence. Sinon comment

comprendre que d’autres prennent le dessus sur le coronavirus ? Ils ont compris que l’essence

même de la vie est de persévérer dans son être, c’est pourquoi l’individu n’est pas programmé

pour mourir. Le fait que les rayons des supermarchés soient pris d’assaut et les étales des

marchés vidés de leur contenu, dénote une volonté pour l’homme de lutter contre la mort que la

vie ne féconde pas. Le stress né d’un bouleversement total de notre quotidien et la peur de voir

s’arrêter une vie dont les équilibres fragiles sont constamment menacés par des forces

extérieures, ne doivent être perçus comme des éléments négatifs. Au contraire, ce sont des

signes de résistance à faire l’expérience de la limite.

Bacary Domingo MANE