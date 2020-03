Lutte contre le coronavirus : Amadou Kane Diallo en mission commando à Ogo

Amadou Kane Diallo a sorti l’artillerie lourde le dimanche dernier dans la commune de Ogo. Le Maire, en mission commando, a tout simplement lancé l’assaut contre le coronavirus, dans cette partie du Fouta. L’objectif du Premier magistrat de la commune de Ogo, au cours de cette opération, où il était accompagné de plusieurs de ses lieutenants, était de contribuer à sa manière, à l’effort de guerre pour endiguer la propagation de cette pandémie dans notre pays.

Pour venir à bout du teigneux Covid 19 qui tient l’humanité en dérision depuis plusieurs semaines, l’édile de Ogo et non moins Haut Conseiller des Collectivités Territoriales (HCCT), est allé personnellement à la rencontre de ses administrés, en cette période cruciale, pour mettre à leur disposition un important lot de produits de prévention, composés entre autres de 600 Gel hydro-alcoolique, 2500 Masques, 2500 Eau Javel, 1000 Gangs, 10 000 Savons, 2000 Gel désinfectant et la rondelette somme de 5 Millions de bon de Médicaments.

Ces produits ont été distribué, par le Maire himeself et son staff, dans les postes de santé, cases de santé, mosquées et auprès des forces de défense et de sécurité (police, gendarmerie, sapeurs-pompiers…), sur toute l’étendue du territoire communal.

Ce geste patriotique de haute portée citoyenne, a été accompagné par des messages de sensibilisation relativement aux mesures prises récemment par Son Excellence le Président Macky Sall et visant l’interdiction entre autres, des rassemblements, la fermeture des frontières terrestres, maritimes et aériennes, lieux de cultes et de toutes les écoles de la maternelle à l’université, sans oublier le rappel des recommandations du ministère de la Santé et de l’Action Sociale notamment le lavage régulier des mains avec du savon ou le recours au gel hydro-alcoolique …

Et ce, aux fins de stopper la propagation du nouveau type de coronavirus qui a déjà infecté au Sénégal quelque 67 personnes, à la date du 22 mars 2020.