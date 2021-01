Covid-19 : La police offre des masques aux populations

A la place des contraventions collées à ceux qui ne portent pas de masques dans les rues…, la police opte pour la sensibilisation et la distribution de masques aux populations. En effet, elle a procédé hier jeudi, au Centre-ville de Dakar, à la sensibilisation de proximité et la distribution de masques dans les rues et véhicules de transport dans les environs de la RTS, rapporte le quotidien l’observateur.

Selon le journal, le Commandant Niang de la Compagnie de circulation s’est joint à ses hommes et immobilise de suite un car « Ndiaga-Ndiaye ». Quelques passagers n’avaient pas porté de masque. A ces derniers, le Commandant lance : vous ne portez pas de masques ?» Face au silence de ces derniers, le Commandant Niang opte pour la sensibilisation.

« Le port de masque est obligatoire dans les transports en commun. Cela, vous êtes conscient. En ne le faisant pas, savez-vous que vous risquez de transporter le virus chez vous et contaminer vos proches… ? Ne portez pas le masque parce qu’un policier est en face, faites-le pour vous et votre entourage », conseille-t-il, avant de leur offrir chacun un masque.