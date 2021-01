Libération de Boubacar Sèye : La Diaspora dans la rue ce samedi…à Paris

Les organisations associatives, les représentants des partis politiques et les membres de la société civile se mobilisent dans le contexte particulier de la crise sanitaire devant le siège de Amnesty International France pour exiger la libération immédiate et inconditionnelle de Boubacar SEYE, président de l’ONG Horizons Sans Frontières, arrêté le 15 janvier 2020 à l’aéroport Blaise Diagne, et inculpé depuis pour “diffusion de fausses nouvelles”.

Cette arrestation fait suite à une demande de reddition des comptes sur l’utilisation des fonds de l’Union européenne pour lutter contre la migration irrégulière au Sénégal, lors d’un entretien avec le journal “L’Observateur” du 27 octobre 2020.

Les poursuites dont il fait l’objet pour « diffusion de fausses nouvelles » sont scandaleuses. Ce délit en effet n’est pour ainsi dire jamais retenu par aucune des démocraties du monde soucieuses de la pluralité des opinions et du respect des libertés individuelles. Une fois encore le Sénégal, par le truchement de son président Macky Sall, se voit montré du doigt en matière de droits de l’Homme.

Nous disons STOP à la judiciarisation de la vie politique qui caractérise les régimes autoritaires. Le président Macky Sall exerce une répression sur les citoyens qui dénoncent la corruption et critiquent son pouvoir.

Nous disons STOP à la dérive autoritaire et l’atteinte « insupportable » à la liberté d’expression, à l’État de droit.

Nous exhortons les bailleurs à réclamer la vérité. La seule réponse du gouvernement sénégalais qui puisse dissiper tout malentendu est la publication d’un bilan transparent sur l’utilisation des fonds européens pour enrayer l’émigration clandestine.

Nous demandons solennellement aux autorités sénégalaises la libération immédiate de Boubacar SEYE et le respect strict des libertés fondamentales. Les délits d’opinions sont aujourd’hui le seul marqueur des régimes autoritaires et anti-démocratiques.

LIBÉREZ BOUBACAR SEYE !!!