Bignona : L’ambulance offerte par l’arbitre Malang Diedhiou prend feu

Bignona: Offerte par l’arbitre Malang Diedhiou… L’ambulance de Badiane prend feu

L’ambulance du village de Badiana a pris feu ce Vendredi en mi-journée entre Tobor et la ville de Ziguinchor sur la RN4. En effet, l’engin était e tombé en panne et on été en train de le remorquer vers Ziguinchor pour le remettre en circulation. Malheureusement, l’ambulance a pris feu avant d’arriver à destination. Le chauffeur et les passants n’ont rien pu faire.

L’arrivée des sapeurs pompiers n’a pas permis de sauver l’engin sinon éteindre le feu. Pour rappel, Pour juguler les difficultés liées à l’évacuation des malades dans le village de Badiana et environs, l’arbitre international Malang Diedhiou avait décidé d’offrir aux populations une ambulance médicalisée il y a deux ans. Avec cet incident c’est un retour à la case départ pour le village d’origine de Malang Diedhiou.