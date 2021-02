Covid-19 : Le maire de Mbao testé positif (Image)

La pandémie de Covid-19 est en train de faire des ravages dans le District sanitaire de Mbao. En effet, la commune est durement touchée par cette seconde vague. Pour preuve, son maire Abdoulaye Pouye est testé positif. Depuis son lit d’hôpital, le premier magistrat a envoyé un message à ses administrés pour leur demander de faire attention à cette maladie très virale.

« J’en suis moi-même atteint et admis à l’hôpital Dalal Jamm ; j’étais pendant deux semaines sous assistance respiratoire. Dieu merci que je puisse retrouver ma respiration normale. Si l’exemple de ma souffrance et mon image peuvent vous aider à prendre davantage vos responsabilités, je vous dirais de porter correctement les masques, d’éviter les rassemblements le plus possible et surtout d’arrêter les poignées de main mais encore retenez que le vaccin n’est pas fait contre nous mais plutôt pour nous sauver de cette pandémie donc n’hésitons pas à le prendre à la première occasion que nous aurons », peut on lire dans la note parcourue par Xibaaru.

Avant d’inviter ses camarades maires à ne pas accepter la pression sociale jusqu’à tomber dans la négligence totale.