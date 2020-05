Covid-19 : Le MEEL alerte sur les risques de réouverture de L’UCAD

Des risques d’une réouverture précoce de L’UCAD

Ces derniers jours, nous avons assisté à une « ébullition informationnelle » sur la réouverture prochaine des classes fermées depuis mi-mars, en raison de la pandémie du Covid19. Cela s’est accentué depuis le récent conseil des ministres à l’issu duquel le Président de la République a invité les ministres de l’éducation, de l’enseignement supérieur et de la formation professionnelle à finaliser les modalités pratiques de la reprise progressive des enseignements dans le respect strict des règles sanitaires fixées. Cependant, cette mesure nous paraît suicidaire pour une pléthore de raisons évidentes que le Président Macky Sall ne saurait ignorer, au demeurant.

D’abord, le campus Social, et c’est une lapalissade que de le rappeler, est surpeuplé. Initialement prévu pour héberger moins de 7000 pensionnaires, hélas, le COUD croule aujourd’hui sous le poids de sa sursaturation en nombre d’étudiants. Les chambres d’étudiants ont débordé de leur capacité de logement raisonnable. Par exemple les petites chambres d’une capacité maximale de 02 étudiants peuvent en abriter jusqu’au double au moins tandis que dans celles dites « grandes chambres» peuvent s’y bousculer plus d’une quinzaine. Cette situation de fait, a comme conséquence directe l’explosion de la promiscuité humaine réputée être un facteur de risque pour la diffusion et la propagation de parasites et virus comme SRAS-2 plus connu sous le nom Covid-19. Ces conditions de vie dans le campus social rendent impossible toute distanciation sociale préconisée par les autorités sanitaires du pays. Un seul étudiant contaminé et bonjour les dégâts puisqu’il peut être à l’origine de centaines voire de milliers d’autres cas.

Ensuite, sur le plan pédagogique, on retrouve le même surpeuplement étant donné que cette année, à tous égards, toutes les facultés ont vu leurs bizuts augmenter. L’Etat, pour diminuer drastiquement le taux d’étudiants orientés dans les écoles privées et subséquemment, atténuer le coût financier que cela induit. À titre illustratif, on peut prendre la Faculté des sciences juridiques et Politiques (F.S.J.P) qui comptait l’année passée moins de deux milles (2000) étudiants en décompte cette année, plus de trois milles (3000) nouveaux bacheliers. L’entassement est en vigueur dans tous les amphis de toutes les facultés. Ainsi, fort de ce constat, et dans un contexte d’apparition frénétique de cas issus de la transmission communautaire, il est impensable d’envisager la réouverture des temples du savoir au risque d’exposer des milliers de personnes. A ce propos, du reste, l’exemple du Japon doit nous servir de leçon en ce sens qu’après avoir décidé de fermer ses écoles, le 02 mars, l’Etat nippon les avait rouvertes le 06 avril partiellement. Une semaine plus tard, il les ferme de nouveau car confronté à une seconde vague de contamination. Et pourtant, les mesures de barrières semblaient respectées.

Compte tenu de toutes ces considérations, comment peut-on précipiter la reprise des cours ? Cette pandémie est gravissime aussi bien dans sa fulgurante contagiosité que dans sa terrible taux de létalité.

L’année universitaire peut-elle encore être sauvée? Comment l’État compte t- il organiser la reprise des cours dans la sécurité sanitaire de tous les acteurs de l’Ucad? Des questions qui sans doute, feront remuer les méninges des gouvernants. A l’endroit des autorités scolaires, nous tenons à rappeler que l’art. 317 du code pénal nouveau à son aliéna 2, condamne toute personne qui expose autrui à un risque de maladie grave (…), d’une peine de trois (3) à six (6) mois de prison et d’une amende de 250000 à un million de FCFA.

Dès lors, il serait judicieux à notre avis, pour endiguer la Pandémie, de proroger la fermeture, faire respecter plus rigoureusement les mesures d’hygiènes, procéder à des tests multiples et surtout nous épargner des verbiages puérils.

Par ailleurs, faisons ce leitmotiv c’est-à-dire » RESTER CHEZ-VOUS » nôtre et confinonsnous en quelque sorte. Mais pour tout étudiant consciencieux, ce temps peut aussi être profitable en ce sens que c’est durant la grande peste Londonienne de 1665 que sir Isaac Newton, confiné dans la demeure familiale, à découvert la loi de l’attraction universelle. Il reste donc à espérer que de ce « confinement » naissent quelques génies dans nos familles.

Que le protecteur magnanime nous préserve du Covid-19.

FRANCK DADDY DIATTA SG/ NATIONAL DU MEEL.